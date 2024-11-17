Даже если подвергнется лёгкому ребрендингу.

Резкие высказывания Дональда Трампа (Donald Trump) по поводу оказания помощи Тайваню послужили причиной некоторой нервозности инвесторов, которые были заинтересованы в реализации отдельными компаниями проектов по строительству предприятий на территории США при поддержке субсидий, предусматриваемых так называемым «Законом о чипах». Между тем, аналитики Needham считают, что после вступления Трампа в должность президента США данный закон сохранит свои основные положения, даже если будет как-то «перелицован» для лучшего соответствия продвигаемой сторонниками политика повестки.

Источник изображения: William Potter

Следует учитывать, что базовые положения закона были сформулированы ещё во время первого президентского срока Трампа, а администрация Байдена просто придала ему завершённую форму и после обсуждения в парламенте утвердила к концу 2022 года. Конечно, TSMC после прихода к власти Трампа может столкнуться с некоторыми трудностями в реализации своего проекта по строительству трёх предприятий по выпуску чипов в Аризоне, но в конечном итоге от своих намерений она не откажется.

Для полупроводниковой отрасли в целом приход Трампа на пост президента США может обернуться и другими серьёзными последствиями. В частности, запрет на поставку оборудования для выпуска чипов в Китай может усилиться. Сейчас на китайском рынке реализуется до 40% оборудования такого типа. При этом китайский рынок постепенно насыщается, и в следующем году местные компании собираются закупить на 20% меньше оборудования для выпуска чипов, чем в текущем. Если возникнут новые экспортные ограничения, то доля Китая на данном рынке продолжит снижаться.