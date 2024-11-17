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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти нескольких штатов призвали правительство США в течение месяца выделить средства на строительство предприятий по выпуску чипов
Intel, Micron и GlobalFoundries заинтересованы в этих средствах.

Уходящая неделя, как напоминает Barron’s, сформировала интересный прецедент. Министерство торговли США подтвердило выделение тайваньской TSMC субсидий в размере $6,6 млрд на строительство предприятий в Аризоне, тогда как исконно американская компания за своими $8,5 млрд всё ещё стоит в очереди. Первый $1 млрд, напомним, TSMC получит на соответствующие нужды до конца текущего года.

Источник изображения: Intel

Формально, уходящая администрация Байдена предварительно распределила основную часть из тех $52 млрд, которые предстоит направить на субсидирование производства чипов в США и сопутствующие научно-исследовательские работы. Окончательного же утверждения ждут многие проекты, включая продвигаемые корпорацией Intel, которая должна стать крупнейшим получателем профильных субсидий.

Как сообщает источник, во вторник власти штатов Огайо, Орегон, Нью-Мексико и Нью-Йорк обратились к федеральным властям с просьбой утвердить выделение средств на строительство предприятий по выпуску чипов в этих регионах в течение 30 дней. Эти территории упоминаются в проектах компаний Intel, Micron Technology и GlobalFoundries. Вряд ли администрация Трампа станет требовать вернуть деньги у американских компаний, хотя в отношении TSMC у скептиков были сильные сомнения. По этой причине, скорее всего, тайваньский контрактный производитель чипов и получил гарантии предоставления субсидий в числе первых.

#intel #сша #полупроводники #tsmc #micron #субсидии #закон о чипах
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При Трампе «Закон о чипах» сохранит своё основное назначение
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Ой, монопольные цены. Оказывается конкуренция рождает монополию, а монополия высокие цены.
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