Производитель считает игровой рынок недостаточно крупным.

Intel подтвердила, что технология Local Cache, схожая с AMD 3D V-Cache, дебютирует в серверных процессорах Xeon поколения Clearwater Forest, но пока не появится в потребительских CPU. Компания делает ставку на решения для центров обработки данных, считая игровой рынок недостаточно крупным для внедрения подобных инноваций.

Clearwater Forest станет технологическим прорывом Intel благодаря передовому техпроцессу 18A. В чипах будут реализованы Foveros Direct 3D, RibbonFET, PowerVia, EMIB 3.5D и Local Cache в базовом модуле. В отличие от классической компоновки Intel с кэшем в вычислительных блоках, в Clearwater Forest используются отдельные чиплеты с кэшем под ними, что схоже с AMD X3D, но с зависимостью вычислительных блоков от базового модуля.

Основой Clearwater Forest станут ядра Atom Darkmont, которые пришли на смену Skymont. Процессор включает в себя три базовых элемента, каждый из которых объединяет четыре вычислительных блока, соединённых через Foveros 3D Direct. Два блока ввода-вывода по краям подключаются к вычислительным блокам через EMIB 3.5D. Предполагается, что общее число транзисторов достигнет 300 миллиардов.

В интервью представитель Intel Флориан Майслингер подчеркнул, что компания располагает технологией, аналогичной AMD 3D V-Cache, но не видит смысла внедрять её в настольные процессоры, ориентируясь на более массовый серверный сегмент. Игровой рынок, по мнению Intel, не столь значителен, чтобы оправдать разработку специализированного решения. Примечательно, что AMD планирует использовать 3D V-Cache в процессорах Threadripper.

Таким образом, несмотря на наличие технологии Local Cache, Intel пока не намерена предлагать её массовому потребителю, концентрируясь на серверном рынке. Clearwater Forest станет демонстрацией возможностей Intel, но геймерам придётся подождать, прежде чем подобные инновации появятся в настольных CPU.