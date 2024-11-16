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Новости Hardware Игнатий Колыско
В магазине ОАЭ заметили новый Zenbook Duo за 1,5 месяца до анонса — с двумя экранами, Core Ultra 9 и заоблачной ценой
Анонс устройства должен состояться только в первом квартале 2025-го.

В одном из магазинов Объединенных Арабских Эмиратов обнаружился необычный ноутбук ASUS Zenbook Duo (UX8406CA-OLED068X). Примечателен он не только своей двухэкранной конструкцией и мощным процессором Intel Core Ultra 9 285H, но ещё ценой, а также временем появления: за полтора месяца до официального анонса. Напомним, что Intel планирует выпустить серию Core Ultra 200H (кодовое имя Arrow Lake-H) в первом квартале 2025 года. Судя по всему, старт продаж может совпасть с анонсом, раз ноутбук уже представлен в рознице.

Этот Zenbook Duo сильно отличается от других моделей серии. Он больше напоминает большой складной планшет, чем классический ноутбук. Оба дисплея — сенсорные и одинакового размера. Ввод текста, вероятно, осуществляется с помощью экранной клавиатуры или подключенной внешней. Утекшие изображения подтверждают оба варианта.

Цена устройства — 1421 бахрейнский динар, что равняется приблизительно 3777 долларам США. За эту сумму можно приобрести пару ноутбуков с флагманским процессором AMD Ryzen 9 7940HX (Strix Point), получив аналогичный двухэкранный сетап, но на отдельных устройствах.

Согласно спецификации ритейлера, Core Ultra 9 285H в новом ноутбуке имеет 24 ядра и турбо-частоту до 5,6 ГГц. Однако, предыдущие утечки упоминали о 16 ядрах и 5,4 ГГц. Возможно, в магазине допустили опечатку, перепутав 285H с 285HX.

Оба дисплея Zenbook Duo имеют диагональ 14 дюймов и разрешение 3072×1920 пикселей, используется технология OLED. Высокая стоимость двухэкранного ноутбука от ASUS вызывает вопросы о целесообразности такой покупки, но это ОАЭ.

#asus #ноутбуки #zenbook duo
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