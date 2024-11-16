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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск привлечёт $6 млрд для xAI, чтобы купить 100 тысяч ускорителей NVIDIA
В конечном итоге они достанутся компании Дженсена Хуана (Jensen Huang).

С точки зрения корпоративного управления, количество стульев, на которых пытается одновременно усидеть американский миллиардер Илон Маск (Elon Musk), постоянно увеличивается, и это нервирует инвесторов Tesla, акции которой и составляют основу благосостояния богатейшего человека планеты. По всей видимости, именно из этих соображений новый раунд финансирования новейшего детища Маска в виде ИИ-стартапа xAI будет осуществляться с привлечением средств сторонних инвесторов, как поясняет CNBC.

Источник изображения: Getty Images, Allison Robbert

По данным источника, xAI собирается привлечь до $6 млрд капитала, что увеличит рыночную капитализацию компании до $50 млрд. Из этой суммы около $5 млрд предоставят инвесторы из ближневосточных стран, оставшийся $1 млрд будет получен из неких других источников. По меньшей мере часть из этих средств xAI направит на покупку 100 000 ускорителей вычислений NVIDIA, которые будут использованы при строительстве суперкомпьютера в Мемфисе, использовать который Илон Маск собирается как для нужд стартапа xAI, так и для совершенствования автопилота Tesla.

#nvidia #искусственный интеллект #илон маск #капитализация #xai #tesla fsd
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