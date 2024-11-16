Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на данные китайской официальной статистики, в октябре текущего года объёмы выпуска интегральных микросхем на территории Китая выросли год к году на 11,8% до 35,9 млрд штук. В последовательном сравнении наблюдалось некоторое снижение, поскольку в сентябре китайскими предприятиями было выпущено 36,7 млрд интегральных микросхем.
При всём этом полупроводниковая промышленность остаётся одной из самых динамично развивающихся отраслей китайской экономики. За первые десять месяцев этого года объёмы выпуска интегральных микросхем в Китае выросли на четверть до 353 млрд штук. В целом, в текущем году полупроводниковую отрасль КНР по темпам развития опередила только электромобильная. Она смогла нарастить объёмы выпуска машин за десять месяцев года на 36,3% до 9,9 млн штук. Только в октябре они увеличились в годовом сравнении в полтора раза до 1,43 млн электромобилей.
Что характерно, экспорт интегральных микросхем из Китая за десять месяцев этого года вырос на 19,6% до $130,9 млрд в стоимостном выражении. Именно полупроводниковые компоненты стали второй по величине статьёй экспортных доходов КНР, обойдя смартфоны и уступив одежде совсем немного. С другой стороны, Китай за указанный период на 11,3% увеличил импорт интегральных микросхем, до $315 млрд, поэтому страна в этом отношении продолжает серьёзно зависеть от внешних поставщиков. Железной руды и нефти КНР за указанное время ввезла на значительно меньшие суммы.