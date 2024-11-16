Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В октябре рост китайской полупроводниковой промышленности замедлился до 11,8%
Санкции США дают о себе знать, как и назревающее перенасыщение рынка.

Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на данные китайской официальной статистики, в октябре текущего года объёмы выпуска интегральных микросхем на территории Китая выросли год к году на 11,8% до 35,9 млрд штук. В последовательном сравнении наблюдалось некоторое снижение, поскольку в сентябре китайскими предприятиями было выпущено 36,7 млрд интегральных микросхем.

Источник изображения: Reuters

При всём этом полупроводниковая промышленность остаётся одной из самых динамично развивающихся отраслей китайской экономики. За первые десять месяцев этого года объёмы выпуска интегральных микросхем в Китае выросли на четверть до 353 млрд штук. В целом, в текущем году полупроводниковую отрасль КНР по темпам развития опередила только электромобильная. Она смогла нарастить объёмы выпуска машин за десять месяцев года на 36,3% до 9,9 млн штук. Только в октябре они увеличились в годовом сравнении в полтора раза до 1,43 млн электромобилей.

Что характерно, экспорт интегральных микросхем из Китая за десять месяцев этого года вырос на 19,6% до $130,9 млрд в стоимостном выражении. Именно полупроводниковые компоненты стали второй по величине статьёй экспортных доходов КНР, обойдя смартфоны и уступив одежде совсем немного. С другой стороны, Китай за указанный период на 11,3% увеличил импорт интегральных микросхем, до $315 млрд, поэтому страна в этом отношении продолжает серьёзно зависеть от внешних поставщиков. Железной руды и нефти КНР за указанное время ввезла на значительно меньшие суммы.

#аналитика #китай #полупроводники #финансы #импорт
+
Написать комментарий (0)
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
В одном только серверном сегменте NVIDIA за прошлый квартал могла выручить $30 млрд
Иностранные производители чипов помогут Японии быстрее создать инфраструктуру для возрождения национальной промышленности
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
8
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
38
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
58
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
8
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
86
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
14
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
16
Half-Life 3 - о пути к релизу
8
Тестирование графики VIA Chrome9 HD и процессора VIA C-7D на материнской плате ASRock PV530A-ITX
10
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
65

Сейчас обсуждают

Александр Мухин
08:20
Еще не готов.
Роскомнадзор в декабре проведет учения по отключению рунета от международной сети
Александр Мухин
08:17
Ну так эльбрусы даже банально негде производить. Тут уже давно поезд ушел.
В России в 2025 году представят квантовые компьютеры на 50 кубитов
Александр Сечков
08:09
Хитрят маленько
AMD утверждает, что APU Ryzen AI 300 превосходит Intel Lunar Lake в играх более, чем в 2 раза
Такой то
08:08
проснись, смени шаровары
Су-75 с новыми технологиями ИИ и улучшенной малозаметностью скоро поступит в производство
Cowboy Huggies
07:54
У меня комп есть с десятой виндой, в нем стоит очень быстрый хдд, система летает, все мгновенно запускается, чего не скажешь про хдд 2010 года выпуска, там действительно долгая загрузка всего.
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
Такой то
07:51
а бараны что эдесь забыли?
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
Никита Ермолаев
07:49
Тест видеокарты, делай тогда 720р или fsr включай
Ryzen 5 5600, Ryzen 5 8400F и Ryzen 5 7500F показали практически одинаковый FPS в играх
owzod
07:48
Вообще то - 9800х3д это 9700х но под стеройдами плюс 150 баксов к цене, как ты привязал сюда 7800х3д я хз) ... может с логикой проблемы?).
Ryzen 7 9800X3D появился в российской рознице, почему выгоднее купить обычный Ryzen 7 7800X3D
Rever Rever
07:23
ВМЕСТО 12400 возьми ам4 восьмиядерник 5700Х за схожую цену и будет тебе картинка плавней. Да и оперативки нормальной 32 гига не повредит. Ребятки видимо опять предвзяты.
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Нияз Ибадов
07:19
А что случилось с 57-ым? Устарел?🤣🤣🤣
Появилось первое фото внутреннего пространства кабины Су-57 в экспортном исполнении
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем