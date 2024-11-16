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Как отмечает South China Morning Post со ссылкой на данные китайской официальной статистики, в октябре текущего года объёмы выпуска интегральных микросхем на территории Китая выросли год к году на 11,8% до 35,9 млрд штук. В последовательном сравнении наблюдалось некоторое снижение, поскольку в сентябре китайскими предприятиями было выпущено 36,7 млрд интегральных микросхем.

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При всём этом полупроводниковая промышленность остаётся одной из самых динамично развивающихся отраслей китайской экономики. За первые десять месяцев этого года объёмы выпуска интегральных микросхем в Китае выросли на четверть до 353 млрд штук. В целом, в текущем году полупроводниковую отрасль КНР по темпам развития опередила только электромобильная. Она смогла нарастить объёмы выпуска машин за десять месяцев года на 36,3% до 9,9 млн штук. Только в октябре они увеличились в годовом сравнении в полтора раза до 1,43 млн электромобилей.

Что характерно, экспорт интегральных микросхем из Китая за десять месяцев этого года вырос на 19,6% до $130,9 млрд в стоимостном выражении. Именно полупроводниковые компоненты стали второй по величине статьёй экспортных доходов КНР, обойдя смартфоны и уступив одежде совсем немного. С другой стороны, Китай за указанный период на 11,3% увеличил импорт интегральных микросхем, до $315 млрд, поэтому страна в этом отношении продолжает серьёзно зависеть от внешних поставщиков. Железной руды и нефти КНР за указанное время ввезла на значительно меньшие суммы.