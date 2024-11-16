Поднять её с колен удастся всем миром.

Принято считать, что поддержка созданной в 2022 году компании Rapidus лежит в основе усилий японских властей по возрождению национальной полупроводниковой промышленности, но опрошенные CNBC аналитики утверждают, что это не так. Даже привлечение иностранных производителей чипов в Японию (как TSMC) в конечном итоге способствует возрождению национальной полупроводниковой промышленности.

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Дело в том, что любые производители чипов на территории страны, как поясняют представители Counterpoint, будут развивать вокруг своих предприятий необходимую инфраструктуру в виде представительств поставщиков оборудования и материалов, а последние будут заинтересованы в расширении объёмов сбыта продукции и услуг. Японским компаниям будет проще налаживать выпуск современных чипов, если у них будет доступ к данной инфраструктуре поставщиков. Важно и то, что японские власти уделяют внимание не только субсидированию полупроводниковой промышленности, но и поддержке международного сотрудничества в сфере научно-исследовательской работы.