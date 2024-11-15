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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD Versal Prime Gen 2: адаптивные SoC для ускорения обработки информации
Они разработаны для ускорения обработки информации в самых требовательных приложениях.

Компания AMD представила новое поколение адаптивных систем на кристалле (SoC) Versal Prime серии Gen 2. Эти микросхемы разработаны для ускорения обработки информации в самых требовательных приложениях. Адаптивные SoC способны динамически перестраиваться для решения разнообразных задач. Новинки от AMD оснащены передовыми технологиями, такими как Compute Express Link (CXL) 3.1, быстрая память LPDDR5X и высокоскоростной интерфейс PCIe 6.0. Сочетание этих компонентов обеспечивает максимальную производительность и эффективную передачу данных.

Благодаря инновационным технологиям, Versal Prime Gen 2 может обрабатывать большие объемы данных в режиме реального времени. Это особенно актуально для современных центров обработки данных, телекоммуникационных сетей, научных исследований и даже космической отрасли. CXL 3.1 и LPDDR5X предоставляют быстрый доступ к обширным массивам памяти, что критически важно для ресурсоемких вычислений, таких как анализ больших данных или машинное обучение.

Салил Радж, глава подразделения адаптивных и встраиваемых вычислений AMD, подчеркивает, что Versal Prime Gen 2 помогает клиентам компании оптимизировать использование системных ресурсов. Новые чипы увеличивают пропускную способность и улучшают взаимодействие с памятью, что в результате повышает производительность и позволяет извлекать ценные сведения из данных.

Высокоскоростные интерфейсы PCIe 6.0 и CXL 3.1 гарантируют мгновенный обмен информацией между процессором и ускорителями. PCIe 6.0 вдвое быстрее, чем PCIe 5.0, используемый в решениях конкурентов, а CXL 3.1 удваивает скорость передачи данных по сравнению с CXL 2.1. Более того, CXL обеспечивает согласованность памяти, что упрощает построение гетерогенных вычислительных систем.

Использование памяти LPDDR5X и поддержка модулей расширения CXL позволяют Versal Prime Gen 2 работать с колоссальными объемами информации. Технология Multi-Headed Single Logic Device (MH-SLD) позволяет рационально распределять память между несколькими устройствами без использования коммутатора.

Защита информации также является приоритетом. Versal Prime Gen 2 — первое FPGA-устройство с аппаратной поддержкой шифрования данных PCIe IDE. Встроенное шифрование в контроллерах памяти DDR и высокопроизводительные криптографические модули обеспечивают надежное хранение данных.

Инструменты разработки для Versal Prime Gen 2 будут доступны во втором квартале 2025 года, инженерные образцы — в начале 2026 года, а серийное производство начнется во второй половине 2026 года.

#amd #versal prime gen 2
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Anton1978
16:32
RTX3070 полное гавно...Какие 50 кадров она может обеспечить)))Смешно читать...
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Александр Сечков
16:27
Во всех? Это слишком громкое заявление 😁. Статистики до сих пор нет.
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Роман Иванов
16:26
то есть ещё надо впн докупать к твоей шляпе?
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Роман Иванов
16:25
Ну там в том гробу гвоздей много, но и этот вобъём с удовольствием. Спасибо )
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Александр Сечков
16:25
Заплатку и для амд тут недавно прихреначили. Спешат с выпуском все. Это ненормально, но ожидаемо. А 13,14 уже починили, лучше поздно чем никогда )))
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Dante1980
16:25
мне нравится ваш подход. а давайте посмотрим ценник на 4070 на старте продаж, а не их излете? Счас барыги наедятся, рынок насытится и будет все как всегда. Буд то вчера родились
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Dimkovski
16:24
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Degit22
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Роман Иванов
16:24
А зачем мне взломанная сонька, если есть нормальный комп? Ты или трусы одень или крестик сними. Твоё "творчество" на ресурсе известно уже каждой собаке. И оценки читателей за твоё пописАние прямо и чё...
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Dante1980
16:23
мне надо повторить предыдущую статью? https://overclockers.ru/blog/Dante/show/190867/Vsya-pravda-o-PS5-Pro-razbiraem-ljubimye-vbrosy-ot-nizhnego-interneta-pro-novuju-konsol-Sony
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