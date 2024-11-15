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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Администрация Байдена успела выделить TSMC субсидии на строительство предприятий в Аризоне
Тем временем, Intel до сих пор стоит в очереди.

Подписанию так называемого «Закона о чипах» в США в конце 2022 года предшествовал длительный период его обсуждения в парламенте, а основная часть средств, которые будут направлены на строительство предприятий по выпуску чипов на территории США, пока распределена между соискателями лишь предварительно. Как поясняет Reuters, эту рабочую неделю администрация Байдена завершает заявлением об утверждении суммы субсидий для TSMC на строительство предприятий в штате Аризона. Первое из них уже фактически построено и начнёт выдавать 4-нм продукцию в следующем полугодии.

Источник изображения: Reuters, Ann Wang

Непосредственно в форме безвозвратных субсидий TSMC получит $6,6 млрд, ещё $5 млрд будет предоставлено в форме льготных кредитов, а ещё компания сможет пользоваться налоговым вычетом в размере 25% на свои капитальные затраты в США на весь период действия программы. Как ожидается, до конца текущего года TSMC получит не менее $1 млрд из указанных средств. Компании придётся на пять лет отказаться от выкупа собственных акций и возвращать в бюджет США ту часть прибыли, которую местные чиновники посчитают излишней. Министр торговли США Джина Раймондо (Gina Raimondo) отказалась комментировать слухи о давлении американских чиновников на TSMC в вопросах снабжения китайских клиентов из сферы ИИ продвинутыми 7-нм чипами.

#сша #tsmc #субсидии #закон о чипах #аризона
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