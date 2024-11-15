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Новости Hardware Алексей Сычёв
В одном только серверном сегменте NVIDIA за прошлый квартал могла выручить $30 млрд
Это в два раза больше, чем годом ранее.

На следующей неделе свой квартальный отчёт опубликует NVIDIA, и аналитикам Oppenheimer это позволяет уже сейчас публиковать свои прогнозы. Во-первых, целевую курсовую стоимость акций NVIDIA авторы прогноза повышают с $150 до $175 за штуку при текущем значении около $146. Во-вторых, они убеждены, что по итогам прошлого квартала компания смогла удвоить свою выручку в серверном сегменте по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник изображения: NVIDIA

Если учесть, что в третьем квартале прошлого года компания выручила на направлении центров обработки данных $14,5 млрд, то в аналогичном периоде текущего года её выручка вполне могла приблизиться к $30 млрд. Для сравнения, AMD в том же сегменте выручила $3,5 млрд, причём эту сумму она назвала рекордной. Intel вообще получила в серверном сегменте не более $3,3 млрд, чем даже породила ошибочные утверждения о превосходстве AMD по этому показателю. Следует понимать, что методики подсчёта выручки Intel и AMD в серверном сегменте заметно различаются, а потому полученные суммы нельзя сравнивать напрямую. Так или иначе, NVIDIA по своей серверной выручке может в девять раз обойти как Intel, так и AMD.

#amd #intel #nvidia #аналитика #финансы
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