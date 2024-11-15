По случаю скорого 20-летия игры, разумеется.

В честь 20-летия Half-Life 2 компания NVIDIA разыгрывает уникальную видеокарту GeForce RTX 4080 Super в стиле культовой игры. Карта украшена изображением главного героя, Гордона Фримена.

Анонс прошёл в социальной сети X (бывший Twitter). Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно поставить лайк соответствующей публикации и оставить комментарий с хэштегом #HalfLife2RTX. Победитель будет только один, так как выпущена лишь одна такая видеокарта.

RTX 4080 Super — преемница RTX 4080. Эта карта, поступившая в продажу по цене 1000 долларов, обеспечивает отличную производительность в играх с разрешением 1440p и 4K. Она оснащена 16 ГБ видеопамяти GDDR6X и 10240 ядрами CUDA, что позволяет достигать более 60 кадров в секунду на максимальных настройках графики в большинстве игр даже в 4K. Кроме того, поддержка DLSS 3.0 и генерации кадров может значительно повысить производительность. Такая видеокарта, установленная в корпус с прозрачной панелью, станет отличным дополнением к RTX-версии Half-Life 2.

Half-Life 2, продолжение оригинальной Half-Life, вышла в 2004 году. Хотя Half-Life 3 так и не появилась, фанаты смогут получить видеокарту в стиле любимой игры, а также, возможно, дождаться RTX-версии. Дата выхода Half-Life 2 RTX пока неизвестна, но если повезёт, то мы вскоре снова окунёмся в атмосферу культового шутера с улучшенной графикой.