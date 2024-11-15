В итоге они продемонстрировали максимальный рост курса почти за четыре года.

В последние годы фортуна не была благосклонна к Samsung Electronics. Вышедшему из тюрьмы внуку основателя компании не удалось особо изменить её положение на рынке, пандемия и последовавший за ней спад на рынке памяти подорвали динамику основных финансовых показателей, а в контрактном бизнесе новыми клиентами обзавестись не удалось. Кроме того, в сегменте HBM корейский гигант уступает своему соотечественнику SK hynix, до сих пор не добившись права снабжать своими микросхемами HBM3E компанию NVIDIA. Акции Samsung с начала года упали в цене почти на 32%, но Bloomberg сегодня сообщил о рекордном с января 2021 года росте их курсовой стоимости в пределах одной торговой сессии.

Источник изображения: Samsung Electronics

Стоило цене одной акции Samsung Electronics накануне опуститься ниже 50 000 вон за штуку, как на активы южнокорейского гиганта обратили внимание инвесторы, надеющиеся заработать на дальнейшем росте курса акций компании. Чисто технический перелом, возникший на фондовом рынке, позволил курсу акций Samsung за день увеличиться на 8,6%. При этом акции компании продолжают оставаться дешёвыми по фундаментальным критериям. Фактор политической неопределённости из-за вероятных изменений во внешнеторговой политике США в отношении КНР сильно влияет на бизнес Samsung после победы на выборах президента первой из стран Дональда Трампа (Donald Trump).

Толчком к росту курса акций компании стало и заявление о готовности потратить $7,2 млрд на выкуп собственных акций в течение следующего года. Это значит, что держатели акций Samsung смогут их выгодно пристроить в последующие месяцы.