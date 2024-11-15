И автомобилей марки Maextro.

Не совсем профильные новости, как сообщается на страницах китайских социальных сетей, поступили сегодня с полей начавшей работу в Гуанчжоу крупной автомобильной выставки. Поскольку компания Huawei Technologies в той или иной форме сотрудничает сразу с несколькими китайскими автопроизводителями, а машины марки Aito (Seres) даже продаёт через свои фирменные салоны, на мероприятии выступил руководитель клиентского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu, на фото справа).

Источник изображения: Weibo

Он признался, что на 26 ноября Huawei наметила анонс не только электромобилей новой марки Maextro, но и семейства смартфонов Mate 70, которые станут новыми флагманами в линейке китайского гиганта. Им приписывается наличие 6-нм чипа HiSilicon Kirin 9100 производства SMIC и развитых функций работы с искусственным интеллектом. Если учесть, что предыдущие мобильные процессоры Huawei во флагманских моделях последних двух лет не продвигались далее 7-нм техпроцесса, премьера обещает быть интересной ещё и с политической точки зрения. Huawei и SMIC несколько лет находятся под санкциями США и не имеют доступа к оборудованию, позволяющему изготавливать чипы с применением EUV-литографии. Выход 6-нм процессора китайского производства станет своего рода вызовом Huawei всей западной коалиции, которая пытается сдержать развитие национальной полупроводниковой отрасли КНР.