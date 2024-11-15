Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Huawei наметила анонс новых флагманских смартфонов Mate 70 на 26 ноября
И автомобилей марки Maextro.

Не совсем профильные новости, как сообщается на страницах китайских социальных сетей, поступили сегодня с полей начавшей работу в Гуанчжоу крупной автомобильной выставки. Поскольку компания Huawei Technologies в той или иной форме сотрудничает сразу с несколькими китайскими автопроизводителями, а машины марки Aito (Seres) даже продаёт через свои фирменные салоны, на мероприятии выступил руководитель клиентского подразделения Huawei Ричард Ю (Richard Yu, на фото справа).

Источник изображения: Weibo

Он признался, что на 26 ноября Huawei наметила анонс не только электромобилей новой марки Maextro, но и семейства смартфонов Mate 70, которые станут новыми флагманами в линейке китайского гиганта. Им приписывается наличие 6-нм чипа HiSilicon Kirin 9100 производства SMIC и развитых функций работы с искусственным интеллектом. Если учесть, что предыдущие мобильные процессоры Huawei во флагманских моделях последних двух лет не продвигались далее 7-нм техпроцесса, премьера обещает быть интересной ещё и с политической точки зрения. Huawei и SMIC несколько лет находятся под санкциями США и не имеют доступа к оборудованию, позволяющему изготавливать чипы с применением EUV-литографии. Выход 6-нм процессора китайского производства станет своего рода вызовом Huawei всей западной коалиции, которая пытается сдержать развитие национальной полупроводниковой отрасли КНР.

#смартфоны #huawei #huawei mate 70 series
+
Написать комментарий (0)
Red Magic 10 Pro с 24 Гбайт ОЗУ и чипом Snapdragon 8 Elite установил новый рекорд в AnTuTu
Redmagic 10 Pro с Snapdragon 8 Elite выйдет 13 ноября
Выручка Qualcomm на 60% зависит от сегмента смартфонов
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
79
"Джокер: Безумие на двоих" (Психи тоже любят) - краткий обзор позорного безумия
6
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
36
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
55
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
18
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
13
Фильм Командир эскадрильи (Wing Commander 1999) - немного забытой фантастики
6
ТОП-9 материнских плат стоимостью до 25000 рублей для процессора AMD Ryzen 7 9800X3D
11
Почему SSD не способны вытеснить HDD, и какой накопитель выбрать для дома, сервера и видеоигр
14

Сейчас обсуждают

Всеволод Шевченко
13:00
Твоя-то фамилия явно дружественная, американская - таким и уран не впадлу поставить, да соляру и удобрения, и металлы... чтоб больше хаймарсов построили.
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
rdev
13:00
эк вас раскорячило.... эволюция....
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Nvidia&Intel Hater
12:59
потому что все минусы тебе хохлик -от меня.свинособака ты недоделанная.И это я еще не начал тебя чмырить по полной
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
rdev
12:58
Новое направление в ИТ можно сказать дисциплина "Превозмогание", >>" где нормальный человеческий учебник по линуксу, не для фриков, а для обывателей," а вы точно понимаете что такое учебник? это же...
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Эдуард Кузнецов
12:58
Непонятно для чего этот тупой вброс. Что бы люди равлеклись и повылазивших синих утырков поминусили? Спасибо, удалось.
Ryzen 7 9800X3D пользователя Reddit сгорел вместе с сокетом материнской платы
Всеволод Шевченко
12:58
Полезным! Суки!
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Данил Янкевич
12:57
Half-life rtx будет на ней идти хотя бы в 30 fps?
Камский автозавод теряет лидерство в продажах на российском рынке
FelsheR-молодец
12:57
Потом таких коллаборационистов по всей украине прибитых к дверям находили) Бог метит предателей.
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Всеволод Шевченко
12:56
головка от ... откуда ты знаешь, что он не ставил?
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Всеволод Шевченко
12:55
Квадратный бобер!
Как сделать установочный пакет для Linux в формате Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем