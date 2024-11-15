В два раза мощнее предыдущих.

Осознав, что Tesla располагает самой развитой сетью зарядных станций на территории Северной Америки, многие конкуренты решили оснащать свои электромобили для местного рынка совместимыми с ними разъёмами NACS, либо прилагать переходники к уже выпущенным машинам. Как отмечает Electrek, после предварительной работы по распространению зарядных стоек типа Supercharger V4, компания Tesla наконец-то приступила к оснащению их сопутствующими зарядными блоками мощностью 500 кВт.

Источник изображения: Electrek

До этого даже оснащённые новыми зарядными устройствами поколения Supercharger V4 станции могли обеспечить лишь максимальную мощность 250 кВт. С появлением зарядных блоков мощностью 500 кВт, зарядные станции Tesla одновременно получают возможность запитывать от одного шкафа по восемь зарядных постов. Кстати, в случае с грузовиками Tesla Semi предельная мощность заряда вырастает до 1,2 МВт. Пикапы Cybertruck новая зарядная станция заряжает быстрее на 30%, а ещё она поддерживает машины с напряжением высоковольтной сети от 400 до 1000 Вт включительно. Первые зарядные станции Tesla нового поколения будут открыты в начале следующего года.