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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Основатель TSMC не уверен, что церемония открытия предприятия в Аризоне состоится
Она вообще как бы не нужна.

Тайваньские СМИ первоначально предположили, что на начало декабря может быть запланирована церемония открытия первого предприятия TSMC в Аризоне, которое в следующем полугодии начнёт выдавать серийную 4-нм продукцию. Предполагалось, что такие сроки связаны с двухлетней годовщиной со дня торжественной закладки фундамента этого предприятия, которое станет одним из трёх на земле Аризоны, построенных к 2030 году. Как теперь отмечают тайваньские СМИ, теперь у основателя TSMC Морриса Чана (Morris Chang) нет уверенности в том, что подобная церемония вообще планируется.

Источник изображения: TrendForce

С одной стороны, Чан заявил, что строительство предприятия TSMC в Аризоне завершается успешно. С другой, он выразил сомнение в целесообразности её проведения, но добавил, что уже давно находится на пенсии, и не может в полной мере следить за действиями основанной им компании. На церемонии закладки фундамента два года назад Моррис Чан присутствовал, хотя уже тогда не работал в основанной им компании. Некоторые источники опасаются, что американское представительство TSMC опасается проводить церемонию запуска предприятия в Аризоне до инаугурации Дональда Трампа (Donald Trump) в январе следующего года.

#сша #литографическое производство #tsmc #дональд трамп #аризона
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