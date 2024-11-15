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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Lenovo рассчитывает довести долю AI PC в структуре поставок до 80% к 2027 году
И до четверти уже в следующем году.

Как отмечает Reuters, квартальный отчёт Lenovo характеризовался превышением реальными значениями выручки и чистой прибыли ожидаемых инвесторами величин. Более того, по обоим показателям наблюдался рост, и вообще Lenovo оказалась одним из немногих производителей ПК, который по итогам третьего квартала продемонстрировал рост объёмов поставок — на 3% до 16,5 млн штук. Компания остаётся крупнейшим производителем ПК в мире, занимая 24% рынка.

Источник изображения: Lenovo

Совокупная выручка Lenovo по итогам квартала выросла на 24% до $17,9 млрд, а чистая прибыль подскочила на 44% до $359 млн. По оценкам Lenovo, в следующем году доля новых ПК с функцией локального ускорения работы систем искусственного интеллекта в структуре поставок продукции этой марки достигнет 25%, а в 2027 году превысит 80%. Руководство Lenovo считает разумным расширять сеть своих предприятий за пределами Китая, чтобы нивелировать потенциальные геополитические риски. Уже сейчас она располагает более чем 30 предприятиями в девяти регионах планеты. Возвращение Дональда Трампа (Donald Trump) на пост президента США создаёт вероятность повышения таможенных пошлин на ввоз компьютеров китайского производства, а это неизбежно повлияет на бизнес крупнейшего в мире производителя такой продукции.

#аналитика #lenovo #рынок пк #ai pc
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