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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel сократила свыше тысячи разработчиков в Израиле
По численности местных сотрудников компания отброшена на десять лет назад.

Объявив о намерениях сократить более 15 000 человек по всему миру в августе текущего года, компания Intel до реализации соответствующих мероприятий в Израиле добралась лишь к ноябрю, как отмечает издание Globes. Для местных компаний подобная медлительность в вопросах сокращения персонала не характерна, и данная особенность создала сильную нервозность среди сотрудников Intel в Израиле. Из примерно 11 000 человек, до недавних пор трудившихся на компанию в этой стране, 7000 были задействованы в разработках и исследованиях, а оставшиеся 4000 занимаются выпуском центральных процессоров на предприятии в Кирьят-Гате.

Источник изображения: Intel

Среди разработчиков потери персонала Intel достигли 15-20 % или от 1000 до 1400 человек. Некоторые опытные специалисты согласились досрочно уйти на пенсию, некоторых уволили в связи с закрытием профильных проектов, но очевидцы утверждают, что деятельность компании по разработке центральных процессоров или чипсетов не была затронута, а вот GPU пострадали, включая и направление искусственного интеллекта. Всего на территории Израиля у Intel действует три исследовательских центра. Молодые сотрудники от сокращений почти не пострадали, поскольку на их зарплате компания много сэкономить всё равно не сможет. В среднем, сокращаемые специалисты проработали в Intel не более десяти лет. Численность персонала Intel в Израиле впервые за десять лет опустилась ниже отметки в 10 000 человек, но компания продолжает оставаться крупнейшим иностранным работодателем в стране.

Противоречивыми стали и меры по экономии расходов, которые выразились в отказе от предоставления сотрудникам Intel бесплатного кофе в офисе, а также покрытия расходов на лизинг автомобиля. Последние могли достигать $1000 в месяц на человека, поэтому отказ от такой привилегии выглядит более разумным, чем отказ от обеспечения горячими напитками в рабочее время. К слову, после скандала лизинг выборочно вернули, но на менее выгодных для сотрудников условиях, да и кофе по-прежнему доступен в офисах Intel во всех регионах присутствия компании.

#intel #полупроводники #израиль #сокращение персонала
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