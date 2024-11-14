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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Tesla готовится наладить в США выпуск аккумуляторов по технологии китайской CATL
По примеру корпорации Ford Motor.

До сих пор считалось, что единственным партнёром китайской CATL, который принесёт её технологии на американскую землю, станет компания Ford Motor, готовящаяся наладить выпуск LFP-аккумуляторов для своих электромобилей на предприятии в Мичигане. Формально CATL участвует в профильном совместном предприятии только своими технологиями, которые она лицензировала для использования Ford, и такая форма сотрудничества действующему законодательству США не противоречит. Из откровений главы и основателя CATL Робина Цзэна (Robin Zeng) в интервью Reuters становится известно, что Tesla также является лицензиатом CATL, и готова по аналогичной схеме наладить выпуск тяговых аккумуляторов на своём предприятии в Неваде уже в следующем году.

Источник изображения: CATL

В целом, глава CATL не отказывается и от идеи прямого присутствия компании в США. Правда, ранее подобные предложения власти страны уже блокировали, но с приходом Дональда Трампа (Donald Trump), который допустил возможность развития на территории страны автосборочных производств китайских компаний, ситуация может измениться в лучшую сторону. В этом смысле CATL готова инвестировать в США, если будут созданы соответствующие условия. Эта компания уже является крупнейшим в мире поставщиком тяговых батарей для электромобилей, и для Tesla на её предприятии в Шанхае в частности.

#сша #tesla #электромобили tesla #ford #тяговые аккумуляторы #catl #lfp
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