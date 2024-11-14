По примеру корпорации Ford Motor.

До сих пор считалось, что единственным партнёром китайской CATL, который принесёт её технологии на американскую землю, станет компания Ford Motor, готовящаяся наладить выпуск LFP-аккумуляторов для своих электромобилей на предприятии в Мичигане. Формально CATL участвует в профильном совместном предприятии только своими технологиями, которые она лицензировала для использования Ford, и такая форма сотрудничества действующему законодательству США не противоречит. Из откровений главы и основателя CATL Робина Цзэна (Robin Zeng) в интервью Reuters становится известно, что Tesla также является лицензиатом CATL, и готова по аналогичной схеме наладить выпуск тяговых аккумуляторов на своём предприятии в Неваде уже в следующем году.

Источник изображения: CATL

В целом, глава CATL не отказывается и от идеи прямого присутствия компании в США. Правда, ранее подобные предложения власти страны уже блокировали, но с приходом Дональда Трампа (Donald Trump), который допустил возможность развития на территории страны автосборочных производств китайских компаний, ситуация может измениться в лучшую сторону. В этом смысле CATL готова инвестировать в США, если будут созданы соответствующие условия. Эта компания уже является крупнейшим в мире поставщиком тяговых батарей для электромобилей, и для Tesla на её предприятии в Шанхае в частности.