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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Глава CATL пояснил, почему Илон Маск увлекается несбыточными обещаниями
Это всё для мотивации подчинённых.

Во время встречи с представителями Bloomberg глава и основатель китайского производителя аккумуляторов CATL Робин Цзэн (Robin Zeng) наговорил так много интересного, что в одну публикацию все его заявления не помещались, а потому даже первоисточник разделил всё на две.

Источник изображения: Tesla

Вспоминая о своих неоднократных встречах с Илоном Маском (Elon Musk), основатель CATL признался, что открыто назвал его идею с производством аккумуляторных ячеек типоразмера 4680 провальной. Выслушав критику, Илон Маск промолчал, как пояснил Робин Цзэн. При этом глава CATL считает Маска весьма продвинутым в вопросах электроники, механики и программного обеспечения, но вот важные для производства аккумуляторов нюансы электрохимии ему даются хуже, как поясняет руководитель крупнейшего в мире производителя тяговых батарей.

Попутно в ходе разговоров с Маском Цзэну удалось узнать, почему тот часто раздаёт несбыточные с точки зрения сроков реализации обещания. По мнению Маска, сроки свыше двух лет имеют свойство превращаться в бесконечность, поэтому он и ставит перед подчинёнными более сжатые сроки, чтобы мотивировать их к более активной и продуктивной работе. Возможно, как считает Цзэн, внутри Маск иногда убеждён, что на реализацию некоторых проектов уйдёт не менее пяти лет, но вслух он всегда ориентируется на два года. Просто нужно понимать этот принцип и корректировать его обещания, прислушиваясь к заявлениям американского миллиардера.

#tesla #илон маск #catl
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