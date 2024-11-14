Погреет маленечко.

Блок питания для настольного компьютера мощностью 2000 Вт — вещь нестандартная, и многие считают такую мощность избыточной. Данное утверждение особенно актуально сейчас, когда NVIDIA отказалась от поддержки SLI, и геймерам больше не требуется устанавливать две видеокарты в один ПК. Однако высокая мощность востребована в профессиональных сферах, например, для обучения нейросетей, работы с генеративным ИИ, мощных рабочих станций и рендер-ферм, где используются многочисленные видеокарты.

Таким системам не нужен SLI, но необходим производительный источник энергии, способный питать несколько компонентов с высоким энергопотреблением, например, пару RTX 4090. Cooler Master решила эту задачу, выпустив X Mighty — блок питания мощностью 2000 Вт. Хотя ранее был анонсирован аналог на 2800 Вт для четырёх RTX 4090, двухкиловаттная версия, представленная на CES в январе, наконец-то поступила в продажу.

Устройство полностью модульное и соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1. Оно оснащено современным разъемом питания 12V-2×6, который считается более безопасной альтернативой 12VHPWR.

Согласно тестам, уровень шума не превышает 30 дБА при 80% нагрузке (1600 Вт), а до 40% нагрузки (800 Вт) вентилятор вовсе не вращается, обеспечивая бесшумную работу. Однако, как отмечают обозреватели, функцию Zero RPM нельзя отключить принудительно.

Стоимость новинки в Китае составляет 3599 юаней, в Южной Корее — 702 тысячи вон, а в Австралии — 749 австралийских долларов.