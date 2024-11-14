В следующем году на направлении контрактного производства.

Если не считать TSMC, то Foxconn является ещё одним крупным выгодоприобретателем бума искусственного интеллекта с Тайваня, поскольку если чипы для ускорителей вычислений NVIDIA выпускает TSMC, то сборкой специализированных серверных систем по заказу NVIDIA и её партнёров как раз занимается Foxconn. Как отмечает Bloomberg со ссылкой на заявления представителей Foxconn, в следующем году компания рассчитывает до половины всей выручки от контрактного выпуска серверных систем получать от заказов, связанных с искусственным интеллектом.

Источник изображения: Foxconn

В прошлом квартале чистая прибыль Foxconn достигла $1,5 млрд, превзойдя ожидания рынка. Выручка выросла на 20% до рекордных $56,6 млрд, во многом благодаря заказам на выпуск серверного оборудования для систем искусственного интеллекта. В текущем квартале компания рассчитывает как на последовательный, так и на годовой рост выручки. При этом выручка Foxconn на клиентском направлении по итогам этого года должна снизиться. Не исключено, что это будет связано с умеренными темпами роста продаж продукции Apple, контрактным производителей которой является Foxconn.

Попутно руководство Foxconn признало, что не сможет завоевать 5% мирового рынка услуг по контрактному производству электромобилей к 2025 году, но подчеркнуло, что собирается заключить соглашения с двумя японскими автопроизводителями. В числе её клиентов на данном направлении могут оказаться производители традиционных машин с ДВС, как пояснили представители Foxconn.