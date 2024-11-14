И это случается уже не первый раз за несколько месяцев.

Дефицит воды, электричества и рабочей силы является не единственным набором факторов, которые тормозят развитие производственной сети TSMC на территории Тайваня. Как сообщает The Register, на строительной площадке в южном Гаосюне рабочие на днях обнаружили авиационную бомбу времён Второй мировой войны, которая сохранилась в неразорвавшемся состоянии, хотя и изрядно проржавела. Масса боеприпаса составила 227 кг, прибывшим на место военным сапёрам удалось извлечь её и переместить в безопасное место для хранения и дальнейшей утилизации.

Источник изображения: TSMC

По словам представителей TSMC, опасная находка не вызвала существенной задержки в строительстве предприятия, которое в будущем сможет обрабатывать кремниевые пластины типоразмера 300 мм с использованием передовой литографии. Это уже не первая такая находка на данной строительной площадке. В августе текущего года здесь были обнаружены остатки боеприпасов общей массой около 450 кг. Это случилось через несколько недель после проведения церемонии торжественной закладки фундамента нового предприятия TSMC.