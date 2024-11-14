Прежде всего, американцам нужны выпускаемые на острове чипы.

Дональд Трамп (Donald Trump) ещё до своего повторного избрания президентом США резко высказывался в адрес Тайваня, требуя от острова компенсации затрат на обеспечение его безопасности и критикуя Тайвань за «похищение американской полупроводниковой промышленности». Кроме того, он призвал наказать остров за его внешнеторговый профицит в размере $50 млрд. Как отмечает Bloomberg, монетарные власти Тайваня не смогли равнодушно выслушивать подобную критику, а потому выступили с аргументами в пользу сохранения конструктивных взаимоотношений между Тайванем и США.

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, глава тайваньского Центробанка Ян Чинь Лун (Yang Chin-long) заверил, что остров может покупать у США энергоносители, сельхозпродукцию и вооружения. Торговля между двумя странами может носить взаимовыгодный характер, поскольку для США важен доступ к полупроводниковой и технической продукции тайваньского производства. Чипы разрабатываются в США, Тайвань их производит, поэтому американские заказчики нуждаются в выпускаемых на острове товарах. Как добавил чиновник, в случае повышения тарифов на импорт тайваньских товаров в США могут пострадать темпы роста экономики острова.