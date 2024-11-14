Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти Тайваня настаивают на взаимной выгоде торговых отношений с США
Прежде всего, американцам нужны выпускаемые на острове чипы.

Дональд Трамп (Donald Trump) ещё до своего повторного избрания президентом США резко высказывался в адрес Тайваня, требуя от острова компенсации затрат на обеспечение его безопасности и критикуя Тайвань за «похищение американской полупроводниковой промышленности». Кроме того, он призвал наказать остров за его внешнеторговый профицит в размере $50 млрд. Как отмечает Bloomberg, монетарные власти Тайваня не смогли равнодушно выслушивать подобную критику, а потому выступили с аргументами в пользу сохранения конструктивных взаимоотношений между Тайванем и США.

Источник изображения: TSMC

По крайней мере, глава тайваньского Центробанка Ян Чинь Лун (Yang Chin-long) заверил, что остров может покупать у США энергоносители, сельхозпродукцию и вооружения. Торговля между двумя странами может носить взаимовыгодный характер, поскольку для США важен доступ к полупроводниковой и технической продукции тайваньского производства. Чипы разрабатываются в США, Тайвань их производит, поэтому американские заказчики нуждаются в выпускаемых на острове товарах. Как добавил чиновник, в случае повышения тарифов на импорт тайваньских товаров в США могут пострадать темпы роста экономики острова.

#сша #tsmc #тайвань
+
Написать комментарий (0)
The Times: Украина может создать простую ядерную бомбу в случае отказа Трампа от финансирования Киева
Трамп собирается назначить специального посланника по урегулированию украинского кризиса — СМИ
Власти Китая заявили, что санкции со стороны TSMC вредят интересам тайваньских компаний
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
27
Почему сборка ПК своими руками выгоднее готового компьютера, и что нужно знать рядовым геймерам
41
"The Killing Antidote" (ранний доступ) - краткий обзор игры
1
О мошенниках на маркетплейсах и что я купил на день холостяка 11.11
14
Возвращение Ryzen 3 1200 - для каких случаев подойдет старый процессор в 2024 году
52
Почему покупка видеокарты с рук не оправдана, и что выбрать для игры в 1080р, 2К и 4К осенью 2024г
24
Необычные советские консервы - от китовых стейков до воды в жестянках
12
Тестирование самых дешевых процессоров на Zen 5 - потянут ли они новые игры
21
Игровой ноутбук vs компьютер — подсчитываем, сколько придется переплатить за мобильность в 2024 году
6
О PS5 Pro - разбираем любимые басни из "нижнего интернета" про новую консоль Sony
10

Сейчас обсуждают

Ибрагим Исмаилов
12:27
Напряжения на выходе прямо в идеале если блок эксплуатировать далеко до заявленного номинала. Ну и, другой вопрос, насколько реальна та самая "притча" во вступлении? Часто ли встречается настолько ра...
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line APMM-750BM
Ольга И.
12:25
странная новость на уровне бабка во дворе сказала, текно буквально недавно выпустили новые версии фолда и флипа, которые по стоимости выгодней альтернатив, при этом не уступают по характеристикам, им ...
Сообщается, что Infinix, Itel и Tecno покидают рынок складных смартфонов из-за неопределенности
Дмитрий Мальцев
12:22
Кто бы мог подумать?!
Смартфоны-раскладушки так и не стали популярными, как ожидалось
drhitman
12:15
Верно. Репак должен лежать на госуслугах на самом видном месте.
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
Мальчиш Кибальчиш
12:13
Песок попадает и пипец ему сразу же. Защита от пыли 0, от воды хорошая. Но хренли нам вода, мыж не амфибии. Песок - наше всё
Смартфоны-раскладушки так и не стали популярными, как ожидалось
Эдуард Кузнецов
12:12
Приветю этой "новости", месяц уже, наверное.
Новые процессоры AMD Ryzen 200 на самом деле будут переименованными Ryzen 7000/8000
Dootvb
12:12
В целом сталкер достаточно известная франшиза, а если и игра будет хорошей, тот точно окупится
Xatab объявила, что не будет публиковать STALKER 2 на своем сайте
lighteon
12:10
Рядовые люди с таким хламом не работают, так как давно долбятся в смартфоны забыв про ПК как страшный сон. Потому что порог вхождение в ПК - 5 лет, а в смартфон - 2 года. Так что умный человек и интел...
Оригинальный Geforce 3 Ti против игр 2004-2005 годов - мои тесты
Alex PAW
12:10
зато можно в ущерб промышленности, две мировых войны пережили, а Шольца нет
Канцлер ФРГ Шольц: Поддержку Украины нельзя осуществлять в ущерб пенсионерам Германии
Alex PAW
12:09
ну почему, стим запросто отдает на 500 мегабит, епикгеймс тоже
Почему 100 Мбит/с слишком мало для дома, и что ещё важно знать пользователям интернета
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем