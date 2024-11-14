Всё наладится даже с учётом неопределённости относительно КНР.

В прошлом месяце нидерландская компания ASML опубликовала квартальный отчёт, который разочаровал инвесторов своим прогнозом по выручке на следующий год и насторожил их потенциальным ухудшением ситуации на китайском рынке. Если в прошлом квартале Китай принёс ASML половину всей выручки, то в следующем году его доля опустится примерно до исторически нормальных 20%, как считает руководство компании, и винить в такой динамике можно не только американские санкции против Китая, но и формирующуюся на местном рынке перенасыщенность оборудованием ASML.

Как отмечает Bloomberg, на этой неделе руководство ASML выступило на мероприятии для инвесторов, и при этом не стало ухудшать прогноз на 2030 год. По итогам этого пока ещё далёкого периода компания рассчитывает выручить от 44 до 60 млрд евро, что на 89 % больше по середине диапазона выручки 2023 года. Норма прибыли компании в конце десятилетия тоже должна повыситься с прошлогодних 51,3% до диапазона от 56 до 60 %.

Источник изображения: ASML

В любом случае, в следующем и 2026 годах ASML пока рассчитывает на рост выручки, а если учесть, что и к 2030 году она почти удвоится относительно семилетней давности, то положительная тенденция должна сохраняться в том или ином виде до конца текущего десятилетия.