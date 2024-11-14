На ней он изображён спящим на полу автосборочного цеха, как Илон Маск.

Принятое основателем Xiaomi Лэй Цзюнем (Lei Jun) несколько лет назад решение заняться выпуском электромобилей и вложить за десять лет в этот бизнес $10 млрд собственных средств в каком-то смысле было большой авантюрой, ведь рынок электромобилей в Китае сейчас весьма насыщен, конкуренция высока, а непрерывные ценовые войны оставляют новичкам мало шансов на выживание. Издание South China Morning Post поведало, что глава Xiaomi в социальных сетях весьма своеобразно заявил о выпуске компанией своего 100-тысячного электромобиля.

Источник изображения: Weibo

Лэй Цзюнь опубликовал фото, изображающего его спящим на полу в производственном помещении, а также пояснил, что компания всего за 230 дней смогла выпустить 100 тысяч электромобилей SU7. Фотография отсылает к 2018 году, когда Илон Маск (Elon Musk) день и ночь находился на предприятии Tesla, где налаживалась массовая сборка электромобиля Model 3. В дальнейшем он позволил Tesla не только выйти на безубыточность, но и выйти на приличные объёмы производства и лучшую в отрасли норму прибыли. Заложенный в тот период успех способствовал превращению Илона Маска в одного из богатейших людей планеты. Видимо, Лэй Цзюнь если не мечтает о чём-то подобном, то хотя бы демонстрирует готовность ночевать на работе ради достижения цели. Отгрузить свой 100-тысячный электромобиль клиенту Xiaomi намерена до конца текущего месяца, а всего по итогам года собирается выпустить не менее 120 000 машин SU7.