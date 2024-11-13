И нет сомнений, что США только обостряют ситуацию вокруг острова.

Агентство Reuters сообщает, что только накануне новости о прекращении поставок 7-нм чипов компанией TSMC китайским разработчикам ускорителей вычислений удостоились официальных комментариев чиновников с китайской стороны. Представительница Комитета по делам Тайваня Чжу Фэньлянь (Zhu Fenglian) подчеркнула, что действия США ухудшают ситуацию вокруг Тайваня, и подобные шаги вредят интересам самих тайваньских компаний.

Источник изображения: TSMC

Как известно, TSMC ограничения на поставку передовых чипов всем китайским разработчикам ускорителей вычислений ввела по требованию американской стороны, поэтому китайская чиновница не стала демонстрировать иллюзий по поводу того, от кого исходила соответствующая инициатива. Принято считать, что Huawei даже в условиях санкций, под которыми она находится с 2019 года, сохраняла возможность получать передовые 7-нм чипы тайваньского производства через подставные компании, являющиеся клиентами TSMC. Новые шаги властей США по ограничению сотрудничества TSMC с китайскими заказчиками призваны полностью остановить поставки современных компонентов для нужд китайской экономики. Южнокорейская Samsung должна была поступить аналогичным образом, как уже сообщалось на этой неделе.