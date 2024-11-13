Stellantis планирует построить совместное предприятие с CATL в Испании.

Интервью основателя и главы китайской компании CATL Робина Цзэна (Robin Zeng) агентству Reuters позволяет понять, что крупнейший поставщик тяговых батарей в мире неплохо подготовлен к освоению европейского рынка даже в условиях введения заградительных пошлин на ввоз готовых электромобилей китайской сборки.

Источник изображения: CATL

Во-первых, у CATL уже шесть лет действует на территории Германии предприятие по выпуску тяговых аккумуляторов, которое снабжает своей продукцией и европейских автопроизводителей. Во-вторых, в Венгрии скоро будет построено ещё более крупное предприятие, которое выйдет на окупаемость в 2026 году и обеспечит более низкую себестоимость продукции по сравнению с немецким. Наконец, в Испании может быть построено ещё одно предприятие по выпуску тяговых батарей, если CATL удастся договориться о его совместном финансировании с транснациональным концерном Stellantis. Сделка должна быть оформлена не позднее января следующего года.

В целом, глава CATL назвал введение европейскими властями заградительных пошлин на китайские электромобили большой глупостью. По его словам, китайская промышленность давно ушла далеко вперёд в сфере производства электромобилей, и европейским партнёрам есть чему у неё поучиться. Закрытие внутреннего рынка ЕС для китайских машин в этом смысле не очень разумно, по мнению основателя компании.