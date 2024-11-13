На вывод на рынок новой модели достаточно будет потратить $10 млн.

Основатель и глава китайской компании CATL Робин Цзэн (Robin Zeng) дал обширное интервью агентству Reuters, которое позволило узнать о планах компании по завоеванию рынка контрактных услуг. Выпускать электромобили самостоятельно CATL не собирается, но разрабатывает унифицированную платформу для быстрого создания электромобилей. Её уже продемонстрировали представителям марки Porsche и неких инвесторов из ОАЭ, которые опытом выпуска электромобилей не располагают.

Источник изображения: CATL

По сути, CATL может предлагать клиентам унифицированное шасси со встроенной в силовую структуру кузова тяговой батареей, обеспечивающей запас хода около 800 км. Партнёру останется только разработать внешность кузова и интерьер и наладить выпуск соответствующих компонентов. Вместо миллиардов долларов США на создание новой модели по такому принципу можно будет тратить всего $10 млн. И выпускаемые по такой технологии электромобили станут прибыльными при реализации всего 10 000 экземпляров в год. По мнению основателя CATL, эта инициатива откроет возможности по выпуску электромобилей перед целыми государствами, которые ранее вообще не могли похвастать наличием национального автопрома.