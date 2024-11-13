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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Китайские компании опасаются новых санкций TSMC
Они могут распространиться на сегмент автопилота и смартфонов.

Как отмечает издание South China Morning Post, китайские разработчики чипов с тревогой ожидают возможного расширения санкций TSMC. Недавно компания прекратила снабжать китайских клиентов, разрабатывающих чипы для ускорителей вычислений, выпущенными по 7-нм и более современной технологии изделиями, сославшись на запрет американских властей.

Источник изображения: AP Photo

Китайские компании теперь ожидают появления более серьёзных санкций, которые коснутся разработчиков центральных процессоров, чипов для автопилота и смартфонов, а также прочих востребованных компонентов. Представители TSMC не стали комментировать возможное расширение санкций, но добавили, что компания будет подчиняться всем законным требованиям.

#китай #полупроводники #tsmc #санкции
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