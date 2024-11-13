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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск всё же возглавит одну из структур в правительстве Дональда Трампа
Правда, на временной основе.

Победивший на недавних президентских выборах в США Дональд Трамп (Donald Trump) уже начал раздавать своим лояльным сторонникам должности в правительстве, и вопреки ранним отрицаниям, соответствующее предложение было сделано и Илону Маску (Elon Musk), который потратил на поддержку «своего кандидата» около $200 млн. Как сообщает CNBC, Дональд Трамп вчера заявил, что предложит Илону Маску и бывшему кандидату в президенты США от Республиканской партии Вивеку Рамасвани (Vivek Ramaswany) руководящие должности во вновь создаваемом Департаменте по эффективности правительства.

Источник изображения: Getty Images

Примечательно, что в английском варианте название ведомства пишется как DOGE (Department of Government Efficiency), перекликаясь с обозначением криптовалюты dogecoin, которую поддерживает Илон Маск. Трамп делает большие ставки на новую правительственную структуру, рассчитывая с её помощью сократить бюрократию и повысить качество работы правительственных органов. Создаваемая структура будет временной, она должна будет завершить свою работу до 4 июля 2026 года, выполнив поставленные перед ней задачи.

#илон маск #дональд трамп #правительство сша
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