Жаль, что лимитированную.

Редкий экземпляр для истинных ценителей: компания Valve анонсировала лимитированную версию Steam Deck OLED в белом цвете вместо привычного чёрного. Лимитированная версия, получившая название Steam Deck OLED: Limited Edition White, поступит в продажу 18 ноября 2024 года.

Ключевое отличие — белоснежный корпус с серыми кнопками. Технические характеристики идентичны стандартной модели Steam Deck OLED с терабайтным накопителем. Однако цена новинки немного выше: в США она составит 679 долларов (на 30 долларов больше, чем у чёрной модели). В других регионах стоимость, вероятно, также поднимется примерно на 5%.

В комплект поставки белого Steam Deck OLED входят чехол для переноски и салфетка из микрофибры в тон. Белая версия Steam Deck будет продаваться везде, где уже представлено устройство, включая США, Великобританию и Австралию (здесь продажи стартуют 19 ноября). В Японии, Южной Корее, Тайване и Гонконге дистрибуцией займётся Komodo.

Тем, кто не успеет купить белую консоль или предпочитает иные цвета, доступны съёмные задние панели и скины от сторонних производителей — неплохой компромисс для персонализации.

Лимитированный выпуск — уникальная возможность приобрести белую консоль. Количество устройств ограничено, поэтому новая OLED-модель может быть быстро распродана. Valve сообщает о «пропорциональном распределении запасов между регионами» и подчеркивает, что после реализации имеющихся устройств производство этой версии прекратится.

Чтобы предотвратить спекуляции, покупка ограничена одним устройством на один аккаунт Steam. Создание дополнительных аккаунтов для приобретения нескольких консолей не допускается.