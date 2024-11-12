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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Роботизированное такси Tesla Cybercab было замечено на дорогах Техаса
В окрестностях предприятия, на котором оно будет собираться серийно.

Факт тестирования сервиса беспилотных такси на обычных прототипах, оснащённых органами управления и подразумевающих наличие в водительском кресле страхующего испытателя, компанией Tesla не особо скрывается, да и внешность специализированного двухместного таксомотора Cybercab без привычных органов управления компания раскрыла в прошлом месяце. Тем не менее, появление такой машины в Техасе на дорогах общего пользования не могло остаться незамеченным случайными свидетелями, которые опубликовали видео с движущейся машиной на страницах социальной сети X, принадлежащей Илону Маску (Elon Musk), как и сама компания Tesla.

Источник изображения: X, Adan Guajardo

Съёмка осуществлялась в окрестностях штаб-квартиры Tesla в техасском Остине, там же расположено самое молодое предприятие компании, где выпускаются электромобили марки. Судя по всему, прототип беспилотного такси самостоятельно подъехал к пропускному пункту и после открытия перед ним шлагбаума продолжил движение уже по территории предприятия Tesla. В отличие от Калифорнии, Техас предлагает разработчикам машин с автопилотом значительно меньше ограничений на их тестирование, поэтому и Cybercab был замечен именно в этом штате. Беспилотные такси Tesla Cybercab должны выйти на рынок США в 2026 году, а от выпуска управляемого человеком электромобиля стоимостью около $25 000 компания решила отказаться.

#tesla #роботакси #техас #беспилотное такси #tesla cybercab
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