Китайские участники рынка начнут сбивать цены, как считают южнокорейские политики.

Южнокорейские политики, как отмечает Reuters, на самом верхнем уровне признают наличие существенных угроз для бизнеса национальных производителей чипов в результате потенциальных действий будущей администрации Дональда Трампа (Donald Trump). Прежде всего, обещанные им повышенные таможенные пошлины на ввоз чипов азиатского производства в США могут серьёзно ослабить позиции южнокорейских компаний.

Источник изображения: Samsung Electronics

По мнению политического руководства Южной Кореи, китайские компании в ответ на повышение пошлин с высокой вероятностью снизят цены на свою продукцию, и необходимость принимать аналогичные меры подорвёт экономические показатели южнокорейских производителей чипов. Правящая партия Южной Кореи сейчас предлагает обеспечить корейских производителей полупроводниковой продукции субсидиями и некоторыми законодательными льготами.

Что характерно, среди предлагаемых послаблений упоминается снятие ограничений на продолжительность рабочей недели в компании Samsung Electronics. Сейчас по закону её сотрудникам разрешается уделять работе не более 52 часов в неделю, но парламентарии считают, что снятие такого ограничения позволит разработчикам Samsung быстрее добиться технического прогресса на важных направлениях. Кстати, руководство Samsung в споре с профсоюзами нередко ссылается на такое ограничение, пытаясь объяснить медленный прогресс компании в сфере разработок.