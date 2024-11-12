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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Samsung приостановит снабжение китайских разработчиков 7-нм чипами по примеру TSMC
По сути, это перекроет все возможные каналы поставок.

Сам по себе техпроцесс не гарантирует лидерства разработчика вычислительных средств с точки зрения быстродействия или себестоимости, но он в значительной степени определяет свойства создаваемого продукта. Рассуждая таким образом, американские чиновники начали запрещать зарубежным контрактным производителям сотрудничать с теми китайскими разработчиками ускорителей вычислений, которые использовали 7-нм и более совершенные технологические нормы. TSMC данному требованию подчинилась недавно, а теперь тайваньские СМИ добавляют, что аналогичным образом поступила и южнокорейская Samsung Electronics.

Источник изображения: Samsung Electronics

Официальные представители компании подобные слухи не комментируют. В мире существует всего четыре контрактных производителя, способных выпускать 7-нм или более совершенные чипы. TSMC и Samsung, если верить распространяемой информации, китайским клиентам доступ к своему конвейеру закрыли. Компания Intel работает непосредственно в американской юрисдикции и рисковать благосклонностью властей США ради своих интересов на китайском рынке попросту не станет.

Остаётся ещё китайская SMIC, но её возможности по выпуску 7-нм чипов сильно ограничены. Кроме того, профильные мощности SMIC наверняка полностью загружены заказами Huawei, а получить новое оборудование для их расширения компания в условиях усиливающихся санкций не может. По сути, американские власти спешат перекрыть каналы доступа китайских разработчиков чипов для ИИ к передовым литографическим технологиям, и давление на Samsung является логичным шагом на пути к достижению этой цели.

#samsung #китай #полупроводники #tsmc #санкции
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