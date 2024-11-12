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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Европейские производители чипов высказались против географической сегментации рынка
Она лишь вредит потребителям и производителям.

Европейские компании хоть и специализируются на выпуске чипов с использованием более зрелых технологий, чем тайваньские или американские, в своих сегментах рынка по-прежнему занимают крупные доли рынка. В Китае при условии высокого спроса на электромобили им сейчас помогает хорошо зарабатывать, особенно с учётом не очень высокой активности потребителей на других рынках. Как поясняет Reuters, руководители NXP, STMicroelectronics и Infineon на недавней отраслевой конференции в Мюнхене единодушно высказались против тенденции к фрагментации цепочек поставок по географическому признаку.

Источник изображения: Tokyo Electron

Глава Infineon Йохен Ханебек (Jochen Hanebeck) предупредил об опасности ускорения тенденции к фрагментации цепочек поставок, особенно с учётом вероятного повышения тарифов на ввоз чипов в США после прихода к власти Дональда Трампа (Donald Trump). Коллега из STMicroelectronics Жан-Марк Шери (Jean-Marc Chery) пояснил, что создание раздельных цепочек поставок для Китая и Запада требует слишком высоких затрат материалов и инженерных ресурсов. Глава NXP Semiconductors Курт Зиверс (Kurt Zievers) заявил, что ни одна страна не сможет в одиночку доминировать в полупроводниковом сегменте или полностью не зависеть от остального мира.

Даже если это было бы возможно, по его словам, стоимость конечных изделий на основе выпущенных в таких условиях чипов оказалась бы чрезмерно высокой, и купить их никто из потребителей не смог бы себе позволить. Руководитель компании выразил надежду, что правительства крупнейших стран смогут рано или поздно осознать эту простую мысль.

#полупроводники #infineon #nxp #stmicroelectronics
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