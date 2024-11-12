Субсидии в размере $65 млрд станут своего рода «закваской» для этих инвестиций.

В этом месяце, как сообщает Bloomberg, на рассмотрение японского парламента будет вынесен законопроект, предусматривающий выделение около $65 млрд субсидий сроком до 2030 фискального года на поддержку национальной полупроводниковой отрасли и сферы искусственного интеллекта. Как подчеркнул недавно избранный премьер-министр страны Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba), для финансирования данной программы власти Японии не будут использовать выпуск государственных облигаций. Из каких источников будет вестись финансирование, он уточнять не стал.

Источник изображения: Tokyo Electron

Государственные субсидии обеспечат только часть средств, которые планируется привлечь в указанные отрасли японской экономики. В последующие десять лет власти страны намерены привлечь около $325 млрд инвестиций, которые будут направлены на развитие полупроводникового производства и систем искусственного интеллекта. Судя по всему, приличная часть средств достанется молодой компании Rapidus, которая рассчитывает к 2027 году наладить на острове Хоккайдо выпуск 2-нм чипов, а до конца десятилетия освоить производство 1,4-нм чипов.