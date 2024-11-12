В этом месяце, как сообщает Bloomberg, на рассмотрение японского парламента будет вынесен законопроект, предусматривающий выделение около $65 млрд субсидий сроком до 2030 фискального года на поддержку национальной полупроводниковой отрасли и сферы искусственного интеллекта. Как подчеркнул недавно избранный премьер-министр страны Сигэру Исиба (Shigeru Ishiba), для финансирования данной программы власти Японии не будут использовать выпуск государственных облигаций. Из каких источников будет вестись финансирование, он уточнять не стал.
Государственные субсидии обеспечат только часть средств, которые планируется привлечь в указанные отрасли японской экономики. В последующие десять лет власти страны намерены привлечь около $325 млрд инвестиций, которые будут направлены на развитие полупроводникового производства и систем искусственного интеллекта. Судя по всему, приличная часть средств достанется молодой компании Rapidus, которая рассчитывает к 2027 году наладить на острове Хоккайдо выпуск 2-нм чипов, а до конца десятилетия освоить производство 1,4-нм чипов.