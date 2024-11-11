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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
FEVM FN60G WE: мини-ПК в стиле Mac Studio с RTX 4090M и Core i9-14900KF
Правда, пока только для Китая.

FEVM представила новую модель мини-ПК FN60G WE, напоминающего Mac Studio. В отличие от оригинала, новинка предназначена для Windows (и других операционных систем) и легко поддаётся модернизации.

Оригинальный FN60G, выпущенный в Китае в прошлом году, был доступен с процессорами до Intel Core i9-14900KF и видеокартами до NVIDIA GeForce RTX 4060 или AMD Radeon RX 6600M. FN60G WE получил обновлённый дизайн и поддержку более мощной графики вплоть до NVIDIA GeForce RTX 4090M.

Новая модель имеет компактный корпус объёмом 3,8 литра и размерами 168 x 168 x 137 мм, что немного больше, чем у оригинала (168 x 168 x 92 мм). Дополнительное пространство позволило установить более эффективную систему охлаждения, включающую отдельные вентиляторы для оперативной памяти и накопителя, жидкостную систему охлаждения Thermalright AIO для видеокарты и большой вентилятор для общего охлаждения системы.

Внутри металлического корпуса расположены два слота SODIMM для модулей памяти DDR5-5200 объёмом до 96 Гбайт, два слота M.2 2280 с поддержкой PCIe 4.0 x4 NVMe и разъём LGA1700 для процессоров Intel Core 12-го, 13-го и 14-го поколений. FEVM заявляет о поддержке процессоров с TDP до 125 Вт и видеокарт с TGP до 115 Вт, что в сумме дает до 240 Вт. Также имеется слот M.2 2230 для беспроводного адаптера.

Порты:

  • 2 порта HDMI (4K/60 Гц)
  • 2 порта DisplayPort (8K/60 Гц)
  • 1 порт USB Type-C (с режимом DisplayPort Alt Mode 8K/60 Гц и поддержкой Power Delivery 15 Вт)
  • 1 порт USB Type-C (характеристики не указаны)
  • 2 порта USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Гбит/с)
  • 1 порт USB 3.2 Gen 1 Type-A (5 Гбит/с)
  • 3 порта USB 2.0 Type-A (480 Мбит/с)
  • 2 порта 2.5 Gb Ethernet
  • 1 x 3.5 мм аудиоразъем
  • Картридер для SD-карт
  • Разъем питания (20 В)

Информация о доступности мини-ПК за пределами Китая пока отсутствует. Зато в YouTube уже появилось видео с демонстрацией работы системы.

#компьютеры #fevm #mini pc #fevm fn60g we
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