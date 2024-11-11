Производитель утверждает, что он достаточно износостойкий.

Компания LG представила новый прототип растягивающегося дисплея, способного увеличиваться в размере на 50% при растяжении. Два года назад LG уже показывала подобный дисплей, размер которого можно было изменить с 12 до 14 дюймов.

Новый 12-дюймовый экран можно растянуть до 18 дюймов. В отличие от гибких и гнущихся дисплеев, растягивающиеся экраны открывают новые возможности для цифровых устройств. Речь идёт не только о телефонах с закругленными краями, но и об экранах, которые могут «многократно растягиваться — более 10 000 раз» и принимать различные формы.

LG называет растягивающиеся дисплеи технологией «свободной формы», которую «можно свободно трансформировать, растягивая, складывая и сгибая». Тонкие и лёгкие экраны подойдут для умных часов, других носимых устройств, а также для одежды и аксессуаров, где требуется дисплей, способный «прилипать к неровным поверхностям, таким как ткань и кожа».

Прототип оснащён цветным экраном с microLED-подсветкой и разрешением 100 пикселей на дюйм. Это меньше, чем у современных телефонов или планшетов, но достаточно для отображения текста, узоров и графики в декоративных или информационных целях.

LG — не единственная компания, разрабатывающая растягивающиеся экраны. Royole показала свой первый растягивающийся microLED-дисплей ещё в 2021 году. Однако LG утверждает, что является первой компанией, представившей модель, размер которой увеличивается на 50% при растяжении.