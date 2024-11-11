А вот нестабильность процессора никуда не делась.

Владельцам процессоров Intel Raptor Lake (13-го и 14-го поколений) следует дважды подумать, прежде чем использовать жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Как сообщает HKEPC, Intel отказала в гарантийном обслуживании процессора Core i9-14900K из-за использования жидкого металла.

Владелец обратился в гонконгский магазин Synnex с просьбой заменить 24-ядерный процессор Raptor Lake Refresh, который страдал от проблем с нестабильностью. Однако продавец получил отказ от Intel, ссылаясь на несоответствие условиям гарантии. Жидкий металл повредил распределитель тепла процессора, стерев маркировку, включая модель и номер партии.

Intel официально предупреждает, что использование жидкого металла может аннулировать гарантию. Из-за своей коррозионной активности он способен удалить маркировку на процессоре, необходимую для идентификации при бесплатном обслуживании.

Жидкий металл стал популярным благодаря отличной теплопроводности, превосходящей обычную термопасту. Однако в случае его неправильно нанесения могут повредиться компоненты, например, если жидкий металл попадёт на конденсаторы или контакты.

Жидкий металл по-разному взаимодействует с различными материалами, такими как медь, никель или алюминий. Например, с алюминием он вступает в химическую реакцию, поэтому рекомендуется использовать медные радиаторы. Современные процессоры имеют никелированный медный распределитель тепла, поэтому с жидким металлом проблем, как правило, не возникает. Однако со временем он может «окрасить» распределитель тепла и стереть маркировку, как в случае с Core i9-14900K.

Для обычного пользователя использование жидкого металла неоправданно рискованно. Он эффективен для снижения температуры процессора при разгоне, но в таких случаях энтузиасты обычно снимают распределитель тепла и заменяют термоинтерфейс жидким металлом, а не просто наносят его на поверхность.