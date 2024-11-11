Чтобы заказать 3-нм чипов, да побольше.

Издание DigiTimes в своём очередном дайджесте собрало все события, которые в последние дни беспокоили участников рынка полупроводниковых компонентов. Значимость сотрудничества с TSMC, как сообщает источник, подчёркивается недавно состоявшимся визитом Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), генерального директора Intel, на Тайвань. Он посетил остров в начале ноября.

Источник изображения: Intel

В целом, исход американских президентских выборов может существенно повлиять на расстановку сил на мировом рынке полупроводниковых компонентов. Желающее в очередной раз попытаться «сделать Америку великой» правительство Трампа наверняка не бросит компанию Intel на произвол судьбы, и будет поддерживать переживающего не самые лучшие времена американского производителя субсидиями и ссудами.

У конкурирующей TSMC в этой ситуации могут возникнуть проблемы, даже если не учитывать её стремление закрепиться в Аризоне при помощи трёх новых предприятий. Если свои неприязненные высказывания в адрес Тайваня будущий президент Трамп реализует в форме повышенных пошлин на чипы тайваньского производства, бизнес компании пострадает, прежде чем эффект локализации проявит себя в полной мере.