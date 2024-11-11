В реальности это будет электричка, которая часть пути будет обходиться без внешних источников электроэнергии.

Как сообщает Electrek, компания Hitachi Rail и её британские партнёры признали итоги испытаний аккумуляторного электропоезда на междугороднем маршруте протяжённостью более 70 км удовлетворительными. Для перемещения поезда на указанное расстояние со скоростью до 120 км/ч было достаточно использовать тяговую батарею ёмкостью 700 кВт‧ч. Она по массе соответствовала удалённому из локомотива дизельному двигателю и не потребовала дополнительного пространства для своего размещения.

Источник изображения: Hitachi Rail

Примечательно, что транспортные расходы при переходе с дизеля на электричество удалось снизить на 35–50 %. В реальной жизни подобные локомотивы будут использоваться на частично электрифицированных маршрутах, где часть пути состав будет проделывать на аккумуляторной тяге, а в остальное время получать электроэнергию от сети, как обычная электричка. Такое сочетание источников энергии позволяет снизить технические требования к путевой инфраструктуре и расширить географию эксплуатации поездов с минимальными затратами на прокладку путей и силовых линий.