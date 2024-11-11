По крайней мере, по итогам семи месяцев этого года.

По данным Liberty Times, за период с 2019 по 2023 год включительно из-за санкций США китайский рынок полупроводниковых компонентов покинули более 22 000 компаний, в основном молодых и небольших. Они были лишены поддержки зарубежных инвесторов и государственных фондов, при этом не обладали какими-то значимыми ноу-хау, которые позволили бы им остаться на плаву в условиях ограниченности финансовых ресурсов и технологических санкций.

Источник изображения: SMIC

За семь месяцев этого года, как гласит официальная таможенная статистика, в Китай было импортировано 308,1 млрд микросхем на общую сумму $212 млрд, что соответствует росту на 14,5 и 11,5 % по каждой из величин в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Экспорт чипов из Китая в натуральном выражении достиг 166,6 млрд штук, увеличившись на 10,3%, в денежном выражении он вырос на 22,5% до $90 млрд. Положительная динамика импорта говорит о стремлении китайских производителей закупить больше компонентов зарубежного производства в ожидании дальнейшего усугубления санкций. Дефицит торгового баланса в сегменте полупроводников в китайской экономике достигает $122 млрд по итогам семи месяцев текущего года.