Клиентоориентированность в действии.

Появились неофициальные сведения о том, что будущая архитектура Zen 6 от AMD будет совместима с платформой AM5. Это хорошая новость, учитывая тот факт, что компания уже подтвердила поддержку AM5 как минимум до 2027 года. Информацией поделился Kepler_L2, известный своими достоверными утечками об AMD и PlayStation 5 Pro.

Официально поддержка Zen 6 для платформы AM5 пока не объявлена. AMD лишь упомянула Zen 6 и Zen 6c в своих планах развития процессоров, не уточняя ни поддерживаемые платформы, ни техпроцесс. Однако, в заявлении для прессы, сделанном на Computex, компания подтвердила свою приверженность поддержке платформы AM5 до 2027 года и далее.

Kepler_L2 предполагает, что процессоры Ryzen с кодовым названием «Medusa» на базе Zen 6 появятся не раньше конца 2026 или даже начала 2027 года. Это скорее прогноз, основанный на имеющейся информации, и он совпадает с оценками других инсайдеров.

Новые процессоры, вероятно, станут первыми в серии Ryzen для настольных ПК, которые откажутся от прежней схемы наименований. AMD уже изменила систему обозначений для мобильных процессоров и APU, и, скорее всего, аналогичный подход будет применён и к следующему поколению Ryzen.

AMD также подтвердила разработку архитектуры Zen 7. Пока неясно, будет ли она поддерживаться существующими платформами, так как гарантии распространяются только на AM5 до 2027 года. Однако ситуация может измениться.

В отличие от AMD, Intel не раскрывает планы относительно поддержки своего сокета LGA-1851, предназначенного для процессоров Core Ultra 200. На данный момент платформа поддерживает только пять моделей процессоров. Неизвестно, будет ли совместимость с LGA-1851 сохранена для следующего поколения Core (или как оно будет называться). Эта неопределённость вызывает опасения покупателей, которые не уверены, будут ли их материнские платы Z890 поддерживать будущие процессоры.

Ранее ходили слухи об обновлении Arrow Lake и его последующей отмене. Позже появились предположения о выпуске настольной версии Panther Lake-S. Intel пока не прокомментировала появившуюся в Сети информацию.