Топовая модель будет потреблять 175 Вт.

Появились слухи о планах AMD выпустить серию мобильных видеокарт Radeon RX 8000M на архитектуре RDNA4. Известный инсайдер Golden Pig Upgrade поделился информацией о возможном составе линейки на 2025 год.

Пока сложно с уверенностью говорить о количестве моделей в серии Radeon RX 8000M. Ожидается появление как минимум двух графических процессоров Navi4X, и для каждого из них AMD может выпустить несколько вариантов видеокарт. Опыт с серией Radeon RX 7000M, построенной на архитектуре RDNA3, показывает, что итоговый набор моделей может отличаться от первоначальных планов. В предыдущем поколении использовались три графических процессора — Navi 31, Navi 32 и Navi 33 — но в итоге было выпущено только четыре варианта видеокарт.

Golden Pig Upgrade сообщает о четырёх моделях в будущей мобильной линейке RDNA4. Флагманская R25M-E6, предположительно, будет оснащена 16 Гбайт памяти с 256-битной шиной и максимальным энергопотреблением 175 Вт, аналогично топовым решениям серии GeForce RTX 50. AMD также готовит вариант R25M-E4 с 12 Гбайт памяти и 192-битной шиной при том же уровне TGP. Оба варианта, вероятно, основаны на Navi 48.

Кроме того, ожидаются модели R25M-P6 и R25M-P4 на базе Navi 44 с энергопотреблением до 130 и 150 Вт соответственно. Они будут оснащены 8 Гбайт памяти со 128-битной шиной, позиционируясь как аналоги RX 7600M.

AMD сталкивается с трудностями в продвижении дискретных видеокарт Radeon на рынке мобильных устройств. Основная проблема — не в производительности, а в ограниченных поставках и доступности. Более стабильное обеспечение спроса могло бы значительно увеличить присутствие Radeon в игровых ноутбуках.