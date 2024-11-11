В техническом плане, но не в экономическом.

Представители Intel обычно говорят о последствиях перехода на выпуск процессоров Arrow Lake по 3-нм технологии силами TSMC, упоминая преимущественно недостатки в виде снизившейся способности влиять на величину прибыли, но опрошенные Commercial Times источники поясняют, что у такой миграции есть и свои преимущества. Прежде всего, 3-нм техпроцесс TSMC достаточно прогрессивен, чтобы позволить Intel наделить свои процессоры выгодным соотношением быстродействия и производительности.

Источник изображения: Intel

Во-вторых, плотность размещения транзисторов в рамках 3-нм технологии TSMC выросла настолько, что позволяет Intel сократить долю площади кристалла, занимаемую вычислительными блоками Arrow Lake, с 70% у прежних поколений процессоров этой марки, до примерно одной трети. Высвободившееся пространство будет занято нейронным сопроцессором, который поможет обрабатывать команды, связанные с работой искусственного интеллекта. Поскольку данная функция набирает актуальность, для Intel важно предусмотреть её реализацию в Arrow Lake на адекватном уровне.