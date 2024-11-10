Они не считают, что расширение санкций обязательно навредит американским компаниям.

К моменту смены власти в США стало ясно, что усилия пока ещё действующей администрации по ограничению поставок оборудования для производства чипов в Китай не нашли подобающей поддержки со стороны Нидерландов и Японии, поскольку местные поставщики в итоге начали до половины своей выручки получать от реализации оборудования в Китае. Терять существенную часть дохода в угоду американским амбициям европейские и японские компании не торопятся, а потому лоббируют свои интересы на уровне собственных правительств.

Источник изображения: Reuters, Florence Lo

На этом фоне, как сообщает Reuters, американские парламентарии озаботились изучением положения дел с поставками в Китай оборудования американских компаний KLA, Lam Research и Applied Materials, для чего направили соответствующие запросы их руководству.

Напомним, что представители американской отрасли по производству оборудования для выпуска чипов уже выступали против односторонней эскалации санкций против Китая, указывая на создание условий для возникновения конкурентного преимущества у зарубежных поставщиков. По мнению представителей американского Конгресса, дальнейшее расширение санкций не является условием, исключающим стабильное развитие отрасли по выпуску оборудования для производства чипов.