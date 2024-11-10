И уже в текущем квартале начнёт наращивать объёмы поставок.

В своё время не уделив достаточно внимания технологиям упаковки памяти типа HBM, южнокорейская компания Samsung Electronics сейчас вынуждена довольствоваться вторым или третьи местом в соответствующем сегменте рынка, а конкурирующая SK hynix лидирует и рекордными темпами наращивает прибыль. Как поясняет CNBC со ссылкой на представителей Samsung Electronics, новейшую HBM3E компания всё же производит и даже отгружает клиентам, но среди них пока нет NVIDIA.

Источник изображения: Samsung Electronics

В прошлом квартале Samsung удалось увеличить выручку от реализации памяти HBM всех поколений на 70% в последовательном сравнении. Представители компании пояснили, что она завершила важный этап сертификации HBM3E, а потому в четвёртом квартале объёмы продаж этих микросхем начнут увеличиваться. Более того, разработка HBM4 идёт по графику, и массовое производство памяти нового поколения начнётся во второй половине 2025 года.