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Новости Hardware Алексей Сычёв
SMIC рассчитывает заработать на буме ИИ, даже имея доступ только к старым техпроцессам
На этом пиршестве пищи хватит всем.

Глава крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC, как сообщает South China Morning Post, на квартальной отчётной конференции поделился с общественностью оптимистичным взглядом на перспективы развития собственного бизнеса и отрасли в целом. По его словам, в следующем году мировая полупроводниковая отрасль вырастет на 10%, но если исключить влияние бума систем искусственного интеллекта, то прирост ограничится 4%.

Источник изображения: TSMC

Сам по себе бум ИИ генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) считает «благословением», которое обеспечит рост бизнеса компании на долгие годы вперёд. Он признаёт, что SMIC не имеет доступа к передовым техпроцессам, а потому не может выпускать те же GPU, но второстепенные компоненты для тех же систем ИИ она может выпускать в приличных количествах. Это могут быть и аналоговые решения, и силовая электроника, да и китайский автопром в целом даёт SMIC какую-то надежду на рост объёмов реализации чипов.

Зарубежные конкуренты сейчас отдают приоритет производству тех же GPU по передовым техпроцессам, а потому заказчики второстепенных чипов всё чаще становятся клиентами SMIC, поскольку она имеет технологические возможности и достаточные производственные мощности. Впрочем, последние сейчас загружены в среднем на 70%, и в следующем году ситуация вряд ли улучшится, поэтому с наращиванием объёмов производства компании придётся быть более осторожной.

#полупроводники #искусственный интеллект #литографическое производство #smic #бум
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