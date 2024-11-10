Глава крупнейшего в Китае контрактного производителя чипов SMIC, как сообщает South China Morning Post, на квартальной отчётной конференции поделился с общественностью оптимистичным взглядом на перспективы развития собственного бизнеса и отрасли в целом. По его словам, в следующем году мировая полупроводниковая отрасль вырастет на 10%, но если исключить влияние бума систем искусственного интеллекта, то прирост ограничится 4%.
Сам по себе бум ИИ генеральный директор SMIC Чжао Хайцзюнь (Zhao Haijun) считает «благословением», которое обеспечит рост бизнеса компании на долгие годы вперёд. Он признаёт, что SMIC не имеет доступа к передовым техпроцессам, а потому не может выпускать те же GPU, но второстепенные компоненты для тех же систем ИИ она может выпускать в приличных количествах. Это могут быть и аналоговые решения, и силовая электроника, да и китайский автопром в целом даёт SMIC какую-то надежду на рост объёмов реализации чипов.
Зарубежные конкуренты сейчас отдают приоритет производству тех же GPU по передовым техпроцессам, а потому заказчики второстепенных чипов всё чаще становятся клиентами SMIC, поскольку она имеет технологические возможности и достаточные производственные мощности. Впрочем, последние сейчас загружены в среднем на 70%, и в следующем году ситуация вряд ли улучшится, поэтому с наращиванием объёмов производства компании придётся быть более осторожной.