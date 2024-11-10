В любом случае, 29,2% являются солидной прибавкой.

Октябрьская статистика TSMC стала первым из трёх шагов, которые компании потребуется завершить, чтобы по итогам четвёртого квартала выручить до $26,9 млрд. Тем самым крупнейший контрактный производитель чипов в мире сможет увеличить квартальную выручку на 36,1%, как ожидают аналитики.

Источник изображения: TSMC

Старт квартала, однако, оказался не таким удачным, как предыдущие месяцы с марта по сентябрь включительно, если оценивать темпы роста выручки TSMC. По итогам октября компания смогла нарастить выручку на 29,2% до $9,8 млрд, хотя с марта по сентябрь её прирост ежемесячно превышал 30%. Всего за десять месяцев текущего года в целом TSMC смогла нарастить выручку на 31,5 % до $72,5 млрд, а по итогам всего года рассчитывает увеличить её на 30% относительно предыдущего.