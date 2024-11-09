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Новости Hardware Алексей Сычёв
Агентство NHTSA упрекает Tesla в пропаганде безответственного вождения
Включая функцию «нетрезвый водитель».

В США за безопасность дорожного движения отвечает NHTSA, и этому ведомству пришлось приложить немало усилий, чтобы обязать компанию Tesla при каждом публичном упоминании FSD подчёркивать, что использование системы не даёт водителю права отвлекаться от дороги или надолго убирать руки с руля. Теперь, если верить публикации CNBC, ведомство принялось бороться с другой проблемой — пропагандой безответственного поведения водителей электромобилей с FSD, которую Tesla позволяет себе на страницах социальных сетей.

Источник изображения: Tesla

Ещё в мае этого года руководство NHTSA обратилось к совету директоров Tesla с призывом прекратить поощрение безответственного использования FSD через публикации в социальных сетях. Компания была уличена в распространении роликов, которые демонстрировали длительное бездействие водителей при движении по оживлённым улицам. Один из авторов ролика описывал случай, когда водитель в предынфарктном состоянии добрался на электромобиле Tesla до больницы, находясь за рулём и используя FSD для «подстраховки». В других публикациях представители Tesla открыто намекали, что FSD технически позволяет ездить за рулём в нетрезвом или сильно утомлённом состоянии.

NHTSA требует от компании до 18 декабря предоставить информацию о работе FSD, либо запросить продление срока при наличии уважительных причин. Отказ от подчинения этим требованиям грозит Tesla штрафом на сумму $135,8 млн. Компания также находится под следствием по делу о дефектах программного обеспечения FSD, которые привели к ДТП. В одном из них электромобиль с активной FSD сбил пешехода, после чего тот скончался. К слову, близость Илона Маска (Elon Musk) к победившему на выборах в США Дональду Трампу (Donald Trump) позволяет некоторым источникам верить в способность главы Tesla добиться послаблений в части регулирования деятельности этой компании на законодательном уровне.

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